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Алена Апина осталась без работы 

Газета.Ru 33 минуты назад
Певица Алена Апина пожаловалась на то, что к концу подошла ее авторская радиопередача "ФаСоль".
По словам Апиной, после четвертого сезона передача закрывается и уходит в повторы. "По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не живут. Но расставаться с радио не хочется очень", — написала Апина в инстаграме, попросив подписчиков рассказать ей, какой радиопередачи им не хватает.
"Редко вас о чем-то прошу, но, видимо, сейчас одной не сдюжить", — посетовала звезда.
Среди звезд на публикацию откликнулся историк моды Александр Васильев.
"Как я рад, что успел принять участие в "Фасоли"! Не хватает такой передачи, где Алену Апину можно не только слышать, но и видеть!", — написал певице он.
Ранее Алене Апиной досталось за слова о Крыме.
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