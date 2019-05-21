Алена Апина осталась без работы

Певица Алена Апина пожаловалась на то, что к концу подошла ее авторская радиопередача "ФаСоль".

По словам Апиной, после четвертого сезона передача закрывается и уходит в повторы. "По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не живут. Но расставаться с радио не хочется очень", — написала Апина в инстаграме, попросив подписчиков рассказать ей, какой радиопередачи им не хватает.

"Редко вас о чем-то прошу, но, видимо, сейчас одной не сдюжить", — посетовала звезда.

Среди звезд на публикацию откликнулся историк моды Александр Васильев

"Как я рад, что успел принять участие в "Фасоли"! Не хватает такой передачи, где Алену Апину можно не только слышать, но и видеть!", — написал певице он.

Ранее Алене Апиной досталось за слова о Крыме.