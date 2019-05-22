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Семья Юлии Началовой готова расстаться с вещами певицы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Александру Васильеву достанется лишь часть гардероба скончавшейся артистки.
Вот уже почти два месяца, как не стало Юлии Началовой. По православной традиции, вещи покойной уже можно раздать. Как рассказала пиар-директор Анна Исаева, родственники наконец готовы расстаться с роскошным гардеробом певицы.
Юлия была без преувеличения настоящей модницей и не появлялась на светских мероприятиях дважды в одном и том же наряде. На обувь, аксессуары и платья она никогда не жалела денег и тратила на них баснословные суммы. Особенно звезда любила сумки: их у нее собралась целая коллекция.
За нарядами Началовой идет едва ли не охота, в которую включился Александр Васильев — известный коллекционер, бессменный ведущий «Модного приговора» и историк моды. В своем музее моды он бережно собирает и хранит вещи знаменитых людей со всего мира. Родные согласны, чтобы в этой коллекции хранились наряды их дочери.
«Несколько концертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву», — подтвердила Анна Исаева.
Люди, любившие Юлию и общавшиеся с ней, тоже обратились к ее родителям с просьбой взять что-то из ее вещей на память. А директор Началовой призналась, что ей хотелось бы получить одну из сумочек артистки.
Что будет с остальными вещами звезды, пока неизвестно, пишет «Собеседник».
Сейчас родные и друзья думают об организации концерта, посвященного годовщине смерти певицы. Планируется, что на одной из крупнейших площадок столицы выступят звезды, с которыми Началова была дружна. Особым гостем на данном мероприятии будет Лариса Долина, которая недавно перепела хит «Герой не моего романа». Родители Юлии мечтают, чтобы и другие артисты исполнили на этом концерте песни их дочери.
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Шоу-бизнес , Лариса Долина , Александр Васильев , ИД "Собеседник"
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