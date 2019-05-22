Семья Юлии Началовой готова расстаться с вещами певицы

Александру Васильеву достанется лишь часть гардероба скончавшейся артистки.

Вот уже почти два месяца, как не стало Юлии Началовой. По православной традиции, вещи покойной уже можно раздать. Как рассказала пиар-директор Анна Исаева, родственники наконец готовы расстаться с роскошным гардеробом певицы.

Юлия была без преувеличения настоящей модницей и не появлялась на светских мероприятиях дважды в одном и том же наряде. На обувь, аксессуары и платья она никогда не жалела денег и тратила на них баснословные суммы. Особенно звезда любила сумки: их у нее собралась целая коллекция.

За нарядами Началовой идет едва ли не охота, в которую включился Александр Васильев — известный коллекционер, бессменный ведущий «Модного приговора» и историк моды. В своем музее моды он бережно собирает и хранит вещи знаменитых людей со всего мира. Родные согласны, чтобы в этой коллекции хранились наряды их дочери.

«Несколько концертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву», — подтвердила Анна Исаева.

Люди, любившие Юлию и общавшиеся с ней, тоже обратились к ее родителям с просьбой взять что-то из ее вещей на память. А директор Началовой призналась, что ей хотелось бы получить одну из сумочек артистки.

Что будет с остальными вещами звезды, пока неизвестно, пишет «Собеседник».