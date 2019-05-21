Агент Ольги Бузовой Антон Богословский не исключил участие певицы в конкурсе «Евровидение» в 2020 году, сообщает сайт teleprogramma.pro. Однако перед этим, по словам менеджера, артистке должно поступить официальное предложение.
«Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — отметил Богословский, подчеркнув, что отбором претендентов в следующем году будут заниматься сотрудники Первого канала.
Примечательно, что Ольга Бузова рассматривалась в качестве возможного представителя России на конкурсе «Евровидение-2019». Наряду с девушкой среди претендентов на поездку в Тель-Авив оказались также Александр Панайотов и Сергей Лазарев. В результате в Израиль поехал Лазарев. Пройдя отборочные туры, в финале российский артист занял третье место с песней «Scream».
Ранее стало известно, что композитор Виктор Дробыш намерен подать в суд на представителей Европейского вещательного союза, руководство которого является организатором «Евровидения». Поводом для иска стало незаконное, по мнению российского продюсера, отстранение белорусского жюри от голосования в финале конкурса.