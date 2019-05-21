Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым

Выигравший Евровидение-2019 голландец Дункан Лоуренс — «артист малохольный», а его песня — «ужасная», «бездарная» и «бессмысленная», заявил «360» музыкальный критик Артемий Троицкий

Финал Евровидения состоялся 18 мая. По результатам голосования зрителей и профессионального жюри первой место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла).

«Артист малохольный, песня ужасная», — оценил Троицкий.

По словам критика, он не понимает, «с какой стати» победил именно голландец и его «бездарная», «пафосная» и «совершенно бессмысленная» песня.

Точно такой же Троицкий назвал песню россиянина Сергея Лазарева , ставшего на Евровидении-2019 третьим. После этого журналист заявил, что Евровидение вообще не имеет к музыке никакого отношения, а имеет — «к моде, информационным технологиям, политике, ЛГБТ».

Примерно о том же изданию заявил и музыкальный обозреватель Денис Ступников. По его мнению, музыка на Евровидении становится «фоном».

«Кандидатура победителя это мнение полностью подтверждает — вышел, побренькал и стал победителем. Показали полностью прикладное значение музыки», — посетовал он.

Лазарева же Ступников назвал сильным, но форматным певцом. По словам журналиста, для победы на Евровидении в его нынешнем виде нужно «попасть в струю», а Лазарев просто не попал.