Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым 

Рамблер 21 минуту назад
Выигравший Евровидение-2019 голландец Дункан Лоуренс — «артист малохольный», а его песня — «ужасная», «бездарная» и «бессмысленная», заявил «360» музыкальный критик Артемий Троицкий.
Финал Евровидения состоялся 18 мая. По результатам голосования зрителей и профессионального жюри первой место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла).
«Артист малохольный, песня ужасная», — оценил Троицкий.
По словам критика, он не понимает, «с какой стати» победил именно голландец и его «бездарная», «пафосная» и «совершенно бессмысленная» песня.
Точно такой же Троицкий назвал песню россиянина Сергея Лазарева, ставшего на Евровидении-2019 третьим. После этого журналист заявил, что Евровидение вообще не имеет к музыке никакого отношения, а имеет — «к моде, информационным технологиям, политике, ЛГБТ».
Примерно о том же изданию заявил и музыкальный обозреватель Денис Ступников. По его мнению, музыка на Евровидении становится «фоном».
«Кандидатура победителя это мнение полностью подтверждает — вышел, побренькал и стал победителем. Показали полностью прикладное значение музыки», — посетовал он.
Лазарева же Ступников назвал сильным, но форматным певцом. По словам журналиста, для победы на Евровидении в его нынешнем виде нужно «попасть в струю», а Лазарев просто не попал.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Артемий Троицкий , Сергей Лазарев , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского216
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма155
«Не пускайте»: Украинцы призывают оставить РФ без ПАСЕ98
€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину1
Депутатам Госдумы предрекли опасность65
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым
Шоу-бизнес
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение