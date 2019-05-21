Пугачева построит себе церковь

По информации издания, незадолго до 70-летия (15 апреля) Пугачевой она и Галкин купили несколько участков, прилегающих к 128 соткам, которыми они уже владели в подмосковной деревне Грязь.

На их участке стоит дом площадью 2,3 тысячи квадратных метров, а вскоре появится еще и православная часовня в готическом стиле.

По версии «Экспресс газеты», там ставшая набожной несколько лет назад Пугачева будет молиться о счастье в семье и здоровье детей и внуков.

«Всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога», — писала Пугачева в своем инстаграме о венчании с Филиппом Киркоровым в день венчания с Галкиным.

В ноябре 2017 года певица назвала венчание с Киркоровым «необдуманным, спонтанным и достаточно наивным», а объяснила его тем, что «бес попутал».