В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Гагарина призналась, что посмотрела только финальный выпуск после того, как в Сети стали активно обсуждать результаты конкурса.

По мнению певицы, песня Рианны I love the way you lie, которую исполнила Микелла Абрамова, очень сложна для исполнения даже для взрослой певицы, не говоря о 10-летнем ребенке.