Не хватило дыхания: Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на «Голосе»

Российская певица Полина Гагарина высказалась о скандале на проекте «Голос. Дети».

В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Гагарина призналась, что посмотрела только финальный выпуск после того, как в Сети стали активно обсуждать результаты конкурса.

По мнению певицы, песня Рианны I love the way you lie, которую исполнила Микелла Абрамова, очень сложна для исполнения даже для взрослой певицы, не говоря о 10-летнем ребенке.

По словам Гагариной, Абрамова хорошо начала, а дальше ей не хватило дыхания. Певица отметила, что наставница Микеллы «подставила» девочку выбором этой песни, дав возможность придраться к исполнению.

Также Гагарина отметила, что накрутка голосов «это очень, очень плохо», но ребенок не виноват в произошедшем. Певица пожалела Микеллу из-за устроенной ей травли.

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта. Позднее пресс-служба Первого канала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

16 мая компания Group-IB, которой было поручено расследование, представила первые результаты проверки. Так, было выявлено, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС за Микеллу Абрамову отправили боты.

После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта.