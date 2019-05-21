Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не хватило дыхания: Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на «Голосе» 

Рамблер + ещё 9 15 минут назад
Российская певица Полина Гагарина высказалась о скандале на проекте «Голос. Дети».
В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Гагарина призналась, что посмотрела только финальный выпуск после того, как в Сети стали активно обсуждать результаты конкурса.
По мнению певицы, песня Рианны I love the way you lie, которую исполнила Микелла Абрамова, очень сложна для исполнения даже для взрослой певицы, не говоря о 10-летнем ребенке.
По словам Гагариной, Абрамова хорошо начала, а дальше ей не хватило дыхания. Певица отметила, что наставница Микеллы «подставила» девочку выбором этой песни, дав возможность придраться к исполнению.
Также Гагарина отметила, что накрутка голосов «это очень, очень плохо», но ребенок не виноват в произошедшем. Певица пожалела Микеллу из-за устроенной ей травли.
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта. Позднее пресс-служба Первого канала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.
16 мая компания Group-IB, которой было поручено расследование, представила первые результаты проверки. Так, было выявлено, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС за Микеллу Абрамову отправили боты.
После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Рианна , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «удар» по военным объектам РФ448
В срочном порядке: Зеленский выступил с обращением1
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»231
За что боролся: Порошенко могут «выслать» в Россию50
Перед самым вылетом: Из SSJ вылилось топливо86
Видео
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
За что боролся: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Первый указ президента: Зеленский принял решение
Украина В мире
Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии
Оружие
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
Непозволительная ошибка. Крым уличил Украину в обмане
Политика
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии
Политика Прибалтика
Алена Апина осталась без работы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение