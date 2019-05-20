Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»

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Все девять финалистов: Дочь Алсу пригласили на спецвыпуск шоу «Голос. Дети» 

Рамблер 26 минут назад
Первый канал подтвердил отправку приглашения на участие в повторном финале шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой.
«Приглашение принять участие в специальном выпуске «Голос. Дети» получили все девять финалистов», — приводит РИА ФАН слова пресс-службы Первого канала.
Ранее появились слухи, что Микелла Абрамова не примет участие в спецвыпуске «Голоса» из-за фанатов проекта, которые считают, что она «не имеет морального права» участвовать в нем.
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта. Позднее пресс-служба Первого канала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.
16 мая компания Group-IB, которой было поручено расследование, представила первые результаты проверки. Так, было выявлено, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС за Микеллу Абрамову отправили боты. После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу и провести повторный финал проекта.
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Шоу-бизнес , Видео , РИА ФАН
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