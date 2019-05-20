Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность

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Скандал на «Евровидении» из-за голосов: организаторы высказались об инциденте 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя EBU.
«Объединенный результат был одобрен аудиторами и использован для определения того, кому должны быть распределены голоса Белоруссии», — сказал представитель организации.
Перед финалом «Евровидения» представители Белоруссии в жюри были дисквалифицированы за разглашение информации о том, как они проголосовали в полуфинале. При этом в финале представитель Белоруссии вышел в эфир и сообщил результаты голосования своей страны.
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд
Российскому конкурсанту Сергею Лазареву очков от Белоруссии не досталось.
Продюсер Виктор Дробыш в комментарии РИА «Новости» обвинил EBU в том, что он «в последний момент дал (Белоруссии) конверт и заставил объявить результаты, которые он сам придумал».
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Виктор Дробыш , РИА Новости
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