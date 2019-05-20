Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд

Композитор Виктор Дробыш намерен подать в суд на представителей Европейского вещательного союза (EBU), руководство которого является организатором «Евровидения», сообщает РИА Новости. Поводом для иска стало незаконное, по мнению российского продюсера, отстранение белорусского жюри от голосования в финале конкурса.

"Они (EBU. — Прим. ред.) нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне, как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле, нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа", — заявил Дробыш.

Ранее члены жюри песенного состязания от Белоруссии получили отвод от организаторов мероприятия из-за того, что рассказали журналистам, как распределяли баллы между участниками первого полуфинала. По данным СМИ, разглашение подобной информации запрещено регламентом конкурса до завершения финального шоу.

В состав делегации от Белоруссии входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко и Анастасия Тиханович. На конкурсе страну представляла 16-летняя певица Зина Куприянович, которая выступает на сцене под псевдонимом Zena.