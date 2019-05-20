Бари Алибасов высказался о слухах про развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов , как и любой шоумен, является по совместительству талантливым ньюсмейкером. Но на сей раз, по легенде, он оказался на первых полосах желтой прессы из-за осведомленных источников.

В конце прошлого года Бари Каримович женился на своей давней подруге — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он заявил, что в статусе мужа ему будет проще представлять интересы артистки в суде. Он также задался целью урегулировать непростые отношения жены с ее дочерями и внучкой.

Однако после поездки Федосеевой-Шукшиной в Испанию в прессе появились сообщения о тревоге соседей звездной пары за их отношениях. «Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались! — цитирует жильцов дома Бари Каримовича „Мир новостей“. — Не появляется она у нас в последнее время».

Алибасов относится к подобным домыслам со смехом. Он отметил, что давно «разбегается» с подругой. «Но вы не переживайте. Я как раз жду, что сейчас мой водитель Лиду ко мне привезет, — объяснил он. — У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться». Продюсер отметил, что он и его спутница жизни, несмотря на солидный возраст, во многом похожи на подростков: стараются не сидеть дома, могут до 2 часов ночи засидеться у друзей. «Нагуляемся — поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе. Но нужны перерывы в общении», — пояснил он.