После «Голоса» теперь «Евровидение»? Вскрылся новый обман

Итоги песенного конкурса «Евровидение — 2019» могут пересмотреть, утверждают СМИ. Причиной этого может стать нарушение, допущенное победителем шоу Дунканом Лоуренсом, который выступил с песней «Arcade». Журналисты утверждают, что он уже исполнял подобную композицию в 2017 году, подтверждая свои доводы видеозаписью его выступления, которая выложена на ютубе.

Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс нарушил главное правило этого международного конкурса. Он, как передает ФАН, уже исполнял композицию, выбранную им для музыкального конкурса.

На «Евровидении», финал которого прошел в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, представитель Нидерландов выступил с композицией «Arcade». Между тем на ютубе выложена видеозапись, на которой он исполняет подобную песню в 2017 году. Это, как считают некоторые СМИ, может стать причиной аннулирования результатов финального этапа состязания, так как согласно условиям шоу участники должны представить на конкурсе премьеру песни.

Всего за победу боролись 26 представителей различных стран. Лоуренс победил в финале, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии , третье — российский певец Сергей Лазарев . Он уже во второй раз представляет Россию

В этом году Лазарев исполнил композицию «Scream» («Крик»), выступив под пятым порядковым номером. Песню написал российский певец эстрады Филипп Киркоров совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс выразил уверенность, что победу ему принесла открытость. «Я думаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой», — передает его слова ТАСС.

При этом Лоуренс добавил, что не может назвать точную причину, по которой поклонники музыкального состязания голосовали именно за него. «Надеюсь, что музыка, песня, стихи, история за ними тронули их, вдохновили. И конечно, исполнение, работа команды», — отметил певец.

Отметим, что в этом году правила конкурса нарушил не только голландец. Членов белорусского жюри отстранили от участия в финале за то, что его председатель Валерий Пригун досрочно разгласил распределение голосов между участниками.

Согласно правилам «Евровидения», запрещено рассказывать о таких деталях до официального оглашения. «Чтобы соответствовать правилам голосования, EBU принял меры и отстранил от голосования в финале белорусское жюри», — заявили в организации.

По информации «Интерфакса», эту информацию Пригун рассказал журналистам портала tut.by. «В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах», — сообщил член жюри от Белоруссии, указав также на страны, которые были отмечены представителями страны.

Редакция портала при этом извинилась за этот инцидент, отметив, что, если бы журналисты «обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса», статья «никогда бы не появилась на портале». «Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри», — добавили представители СМИ.

О том, что профессиональному белорусскому жюри запретили участвовать в финале песенного конкурса, сообщил и Сергей Лазарев, разместив соответствующий пост на своей странице в инстаграме, выразив негодование по этому поводу.

«Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, потому что они рассекретили итоги голосования. Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри», — написал российский исполнитель, подчеркнув, что зрители из Белоруссии все равно могут отдать голос за понравившегося участника.

После оглашения результатов «Евровидения» Лазарев выразил мнение о том, что к России во время конкурса относились несколько предвзято, и это не дало стране стать победителем шоу. «Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию. Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — сказал Лазарев представителям СМИ, отметив, что «очень дружественно были настроены и фанаты, и журналисты», которые в этом году его «гораздо меньше доставали политическими вопросами».