«Трудяга»: Бузова показала синяки на коленях

Успех — это среди прочего синяки на коленях, рассказала Ольга Бузова и показала свои.

Вчера вечером в своем инстаграме певица опубликовала снимок из, вероятно, гримерки. На нем Бузова сидит на столике в белом халате, носках и тапочках. Ее ноги скрещены, а на коленях видны крупные гематомы.

«Успех — это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это — огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль», — написала она в подписи к фото.

Бузова добавила, что идет к некой новой цели через «боль, синяки и усталость, и это того стоит».

Часть комментаторов пожалели певицу и ее колени, например, жена футболиста Павла Погребняка Мария, подтвердившая, что «ничего просто так не дается», а Бузова — «настоящая трудяга».

Некоторых пользователей соцсети заинтересовало, «откуда это могло появиться» на коленях певицы. Одни делали неприличные намеки, другие и вовсе сочли гематомы «нарисованными».