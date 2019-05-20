Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»

Телезрители из 11 стран оценили выступление россиянина Сергея Лазарева на Евровидении-2019 наивысшим баллом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Литвы, Австрии, Израиля, Албании, Эстонии, Армении, Румынии, Белоруссии, Сан-Марино и Азербайджана. По 12 баллов певец получил от телезрителей из Чехии

В 10 баллов выступление Лазарева оценили телезрители с Кипра, из Португалии и Черногории, восемью — из Грузии, Греции, Италии, Германии и Словении.

Всего зрители принесли российскому певцу 244 балла. Больше баллов по результатам зрительского голосования досталось лишь представителям Италии (253), Нидерландов (261) и Норвегии (291).

Между тем от профессионального жюри Сергей Лазарев получил лишь 125 баллов. Это девятый результат среди всех участников. Лидер, швед Джон Лундвик, получил 239 баллов. По сумме голосов зрителей и жюри представитель Швеции стал шестым.