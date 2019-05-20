Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении» 

Рамблер 58 минут назад
Телезрители из 11 стран оценили выступление россиянина Сергея Лазарева на Евровидении-2019 наивысшим баллом, сообщает Федеральное агентство новостей.
По 12 баллов певец получил от телезрителей из Чехии, Литвы, Австрии, Израиля, Албании, Эстонии, Армении, Румынии, Белоруссии, Сан-Марино и Азербайджана.
В 10 баллов выступление Лазарева оценили телезрители с Кипра, из Португалии и Черногории, восемью — из Грузии, Греции, Италии, Германии и Словении.
Всего зрители принесли российскому певцу 244 балла. Больше баллов по результатам зрительского голосования досталось лишь представителям Италии (253), Нидерландов (261) и Норвегии (291).
Между тем от профессионального жюри Сергей Лазарев получил лишь 125 баллов. Это девятый результат среди всех участников. Лидер, швед Джон Лундвик, получил 239 баллов. По сумме голосов зрителей и жюри представитель Швеции стал шестым.
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , РИА ФАН , Австрия , Азербайджан , Албания , Армения , Израиль , Литва , Румыния , Сан-Марино , Чехия , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность55
Бунт за решеткой: 32 погибших66
Россия инициировала экстренное заседание ООН400
Зеленский распустил Верховную раду
Германию предупредили о наведенных на нее российских ракетах1
Видео
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Бунт за решеткой: 32 погибших
Происшествия В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман
Шоу-бизнес Статьи
Подростки отлупили воспитательницу детсада
Происшествия Криминал
Санкции: Что ждет владельцев китайских смартфонов
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение