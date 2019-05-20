Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харламов высмеял закон об оскорблении власти 

Ura.Ru 1 час назад
Резидент Comedy club Гарик Харламов написал песню-реакцию на закон об оскорблении власти. Видео выступления комик выложил на своей странице в Instagram:
«Закон депутаты решили принять
О том, что нам власти нельзя осуждать.
Поднялась шумиха, недоволен народ.
Опять ущемление наших свобод.
А я вот не буду власть оскорблять.
Они — молодцы! ****, ***, **** [нецензурные выражения]», -поет Харламов со сцены и при этом танцует чечетку.
«Да уж прямо слов из песни не выкинуть ******», «Гарик каждая песня это шедевр», — пишут подписчики комика.
Недавно в России вступил в силу закон, согласно которому публикации, содержащие неуважительное отношение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. За них предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. За оскорбление президента РФ в соцсетях уже приговорены к административному наказанию несколько россиян.
Ura.Ru: последние новости
Пугачева простила своего «трудного» племянника и купила ему квартиру в Москве Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидение-2019» Уральского депутата пригласили на шоу «Давай поженимся»
Комментарии14
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жюри пояснили отказ аннулировать итоги Евровидения18
«Угодил в ловушку»: сможет ли Зеленский распустить Раду24
Шнуров оценил попадание Лепса в «черный список» Литвы5
Трамп заявил о жесткой политике в отношении России
Орлова сменила Кудрявцеву на НТВ3
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение