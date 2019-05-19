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Организатор «Евровидения» отказался наказывать победителя за старую песню 

Газета.Ru + ещё 14 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Европейский вещательный союз (EBU) не станет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019». Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель EBU Дэвид Гудман.
Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню
По его словам, появившийся в 2017 году в соцсетях ролик песни Arcade «не дал Лоуренсу преимущества». По этой причине песня была допущена к конкурсу.
После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это является нарушением правил «Евровидения», гласящих, что представляемая на конкурсе песня не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.
Финал 64-го «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов).
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Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
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