Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление

Организаторы Евровидения не нашли нарушений у победившей песни

Европейский вещательный союз (EBU) был в курсе того, что запись исполнения песни-победительницы "Евровидения-2019" была опубликована еще в 2017 году, но не считает это официальным релизом, что противоречило бы правилам конкурса, заявили РИА Новости в пресс-службе "Евровидения".

Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", исполнив композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream.

"EBU узнал о живом исполнении Дунканом Лоуренсом песни-участницы нынешнего года от Нидерландов Arcade, которое было опубликовано на YouTube в 2017 году. В EBU хотели бы прояснить, что это был неофициальный релиз, и до недавнего момента его посмотрело только несколько сотен человек, прежде чем об этом стало известно перед конкурсом", — заявили в пресс-службе "Евровидения".

Заключительный этап конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран.