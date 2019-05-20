Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление

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Организаторы Евровидения не нашли нарушений у победившей песни 

РИА Новости + ещё 7 32 минуты назад
Европейский вещательный союз (EBU) был в курсе того, что запись исполнения песни-победительницы "Евровидения-2019" была опубликована еще в 2017 году, но не считает это официальным релизом, что противоречило бы правилам конкурса, заявили РИА Новости в пресс-службе "Евровидения".
Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", исполнив композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream.
"EBU узнал о живом исполнении Дунканом Лоуренсом песни-участницы нынешнего года от Нидерландов Arcade, которое было опубликовано на YouTube в 2017 году. В EBU хотели бы прояснить, что это был неофициальный релиз, и до недавнего момента его посмотрело только несколько сотен человек, прежде чем об этом стало известно перед конкурсом", — заявили в пресс-службе "Евровидения".
Заключительный этап конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , РИА Новости , Нидерланды
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