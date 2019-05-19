Сергей Лазарев, занявший третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение», заявил, что хотел бы увидеть баллы из Грузии. Об этом сообщает Газета.Ру.
По словам Лазарева, он видит определенную предвзятость в том, как прошло голосование. Особенно Лазарев удивляется ситуации с голосованием в Грузии.
«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — подчеркнул Лазарев.
Россиянин представил на конкурсе романтическую композицию Scream. Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте — исполнитель из Италии Махмуд.