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«Очень хочется»: Лазарев выступил с требованием проверить голоса на «Евровидении» 

Рамблер 8 минут назад
Сергей Лазарев, занявший третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение», заявил, что хотел бы увидеть баллы из Грузии. Об этом сообщает Газета.Ру.
Лазарев уличил жюри «Евровидения» в предвзятом отношении
По словам Лазарева, он видит определенную предвзятость в том, как прошло голосование. Особенно Лазарев удивляется ситуации с голосованием в Грузии.
«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — подчеркнул Лазарев.
Россиянин представил на конкурсе романтическую композицию Scream. Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте — исполнитель из Италии Махмуд.
Шоу-бизнес , Видео , Грузия
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