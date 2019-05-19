«Очень хочется»: Лазарев выступил с требованием проверить голоса на «Евровидении»

Сергей Лазарев, занявший третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение», заявил, что хотел бы увидеть баллы из Грузии. Об этом сообщает Газета.Ру.

По словам Лазарева, он видит определенную предвзятость в том, как прошло голосование. Особенно Лазарев удивляется ситуации с голосованием в Грузии.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — подчеркнул Лазарев.

Россиянин представил на конкурсе романтическую композицию Scream. Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте — исполнитель из Италии Махмуд.