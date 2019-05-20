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Ольга Орлова отправила Кудрявцеву отдыхать и заняла её место 

News.ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Экс-участница популярной в конце 90-х годов поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова стала ведущей программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, сменив на этом посту Леру Кудрявцеву.
Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать, — объяснила своё появление в телешоу Орлова.
Она уточнила, что в настоящее время Лера Кудрявцева отдыхает в Майами с семьёй.
Пользователи Instagram одобрили новую должность певицы и отметили, что это «прекрасная замена» бессменной ведущей.
Лера Кудрявцева является ведущей шоу «Звёзды сошлись» с апреля 2017 года, её партнёром стал Оскар Кучера, также имеющий большой опыт работы на телевидении.
Ранее News.ru писал о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева назвала известную телеведущую Леру Кудрявцеву девушкой из помойки. Так она отреагировала на очередной выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, ведущей которого является Кудрявцева.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , Алла Пугачева , Ольга Орлова , НТВ
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