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Киркоров прокомментировал выступление Лазарева на Евровидении — 2019 

360tv.ru 5 часов назад
Народный артист России Филипп Киркоров отметил высокий результат Сергея Лазарева на Евровидении-2019. Об этом Киркоров, который является продюсером выступления Сергея Лазарева на песенном конкурсе и соавтором его песни Scream («Крик»), заявил в эфире телеканала «Россия-1».
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Киркоров отметил, что Лазарев вошел в тройку лидеров по версии как профессионального жюри, так и голосования телезрителей.
«Этот человек совершил невозможное Когда Дима [Билан] привез победу в Россию с конкурса Евровидение, правила были другие, не было голосования жюри, было голосование только телезрителей. А сегодня — стабильность: в 2016 [году] жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители [голосовали], и он стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы», — приводит слова народного артиста «Газета.ru».
Киркоров также подчеркнул, что по итогам зрительского голосования Лазарев занял второе место.
Российский певец Сергей Лазарев набрал 369 баллов. В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он ткже занял третье место, но тогда он стал первым по результатам зрительского голосования.
В 2019 году Сергей Лазарев также занял третье место. Бронзу российскому исполнителю присудили по итогу голосования членов жюри и зрителей.
Победителем международного музыкального конкурса стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Газета.Ru
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