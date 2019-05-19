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Мадонна и исландцы показали палестинские флаги в финале Евровидения 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Хатари продемонстрировали палестинские флаги в финале "Евровидения" к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве.
В номере Мадонны, которая выступала вне состязательной программы, взялись за руки и обнялись двое танцоров, на спинах которых красовались стяги Израиля и Палестины.
Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей два шарфа цветов палестинского флага с надafpписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.
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Устроители конкурса сообщили, что демонстрация флагов в ходе выступления Мадонны не была согласована с Европейским вещательным союзом (EBU) и израильской национальной телерадиокомпанией "Кан".
"Песенный конкурс "Евровидение" — неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны", — сказано в релизе.
Поведение исландцев и возможные дисциплинарные меры в их отношении EBU пообещал обсудить по завершении "Евровидения".
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Шоу-бизнес , Мадонна , Израиль , Палестина
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