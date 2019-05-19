Российский певец Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале "Евровидения-2019" и считает, что Россию не подвел и показал достойный результат.
Финал конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за титул победителя боролись представители 26 стран. Лазарев представил на высоком уровне свой номер с композицией Scream, и занял третье место, первым стал представитель Нидерландов.
"Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на "Евровидении" — из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее ещё. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд", — сказал Лазарев журналистам.
Певец подчеркнул, что многочисленные репетиции сильно выматывают.
"Отдыха не было с полуфинала вообще, конечно, я уже еле говорю. То, что я сегодня эти ноты спел — это какое-то чудо. Я доволен, я счастлив, что результат не понизил. Я удержал. Стабильность — признак профессионализма, как сказал Филипп (Киркоров)", — сообщил он.
Лазарев сказал, что счастлив, так как это достойный результат.
"Россию не подвел, так что все хорошо", — заключил он.