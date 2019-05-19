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Певица Валерия назвала выступление Лазарева на Евровидении блестящим 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Занявший третье место на "Евровидении-2019" российский певец Сергей Лазарев выступил блестяще, считает певица Валерия.
"Сережа выступил просто блестяще. Он сделал все, что мог, на 100 процентов своих возможностей. Все круто, профессионально, артистично: и номер, и все. Как говорится: "делай, что должен, и будет, как будет". Просто браво ему! Очень достойное выступление", — сказала Валерия РИА Новости.
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером, представив на высоком уровне свое выступление с композицией Scream, однако победное место артист не завоевал.
Конкурс "Евровидение", в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Валерия , РИА Новости
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