«Здесь главное вовремя остановиться»: Лазарев больше не будет участвовать в Евровидении

Певец Сергей Лазарев больше не намерен участвовать в главном песенном конкурсе Старого Света — Евровидении в качестве участника.

«Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает», — сказал музыкант.

Как считает певец, на конкурсе он сделал все, что мог и не его вина, что члены жюри не оценили его номер. Как отметил певец, сейчас ему уже сложно что-то доказывать. На конкурсе он еще планирует в будущем появиться, но только в качестве гостя, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что сразу после финала Лазарев говорил, что жюри по каким-то причинам было к нему предвзято. Кроме того, он не понял, почему некоторые страны вообще проигнорировали Россию и не поставили нашей стране ни одного балла. В качестве примера он привел Грузию.