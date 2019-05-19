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«Здесь главное вовремя остановиться»: Лазарев больше не будет участвовать в Евровидении 

Teleprogramma.pro + ещё 9 1 час назад
Певец Сергей Лазарев больше не намерен участвовать в главном песенном конкурсе Старого Света — Евровидении в качестве участника.
«Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает», — сказал музыкант.
Как считает певец, на конкурсе он сделал все, что мог и не его вина, что члены жюри не оценили его номер. Как отметил певец, сейчас ему уже сложно что-то доказывать. На конкурсе он еще планирует в будущем появиться, но только в качестве гостя, сообщает РИА «Новости».
Отметим, что сразу после финала Лазарев говорил, что жюри по каким-то причинам было к нему предвзято. Кроме того, он не понял, почему некоторые страны вообще проигнорировали Россию и не поставили нашей стране ни одного балла. В качестве примера он привел Грузию.
Добавим, что в этом году победу одержали представители Нидерландов. Лазарев, как и три года назад, расположился только на третьем месте. В следующем году от России с большей долей вероятности на конкурс должен будет отправиться музыкант Александр Панайотов. Он очень рассчитывает выступить на главном песенном конкурсе Европы.
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Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , Александр Панайотов , РИА Новости
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