Представитель Нидерландов поделился впечатлениями от победы на Евровидении

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов рассказал, что к победе в конкурсе его привели "искренность и открытость".

Конкурс "Евровидение" в третий раз проходил в Израиле , финальное шоу состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте российский певец Сергей Лазарев

"Я очень рад быть здесь сегодня. Я не могу подобрать слова, знаете, чтобы описать, что я чувствую… Я очень счастлив! Моя мечта осуществилась!" — сказал Лоуренс журналистам на пресс-конференции, признавшись, что любит "Евровидение".

Участник от Нидерландов с самого начала по прогнозам букмекеров был главным фаворитом конкурса. "Прогнозы сбылись. Но это результат упорной работы, мы сделали это всей командой", — сказал певец.

По его словам, он не знает, по какой причине зрители отдали за него свои голоса. "Я не знаю, надеюсь, что это все музыка, стихи, история, которая за этим всем стоит, само выступление", — поделился впечатлениями Лоуренс.

"Думаю, что секрет в том, чтоб быть открытым, искренним и делать музыку. Еще год назад я был самым ординарным певцом, пишущим песни из спальни, а сейчас я здесь", — рассказал победитель конкурса.

Лоуренс добавил, что в его планах и дальше заниматься музыкой.

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд официально объявил на пресс-конференции, что следующий конкурс пройдет в мае 2020 года в Нидерландах. "Мы посетим тебя в Нидерландах и очень скоро начнем подготовку к конкурсу", — заявил он, поздравляя победителя.