Лазарев выступил в финале «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев выступил в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Лазарев вышел на сцену под пятым номером и исполнил композицию под названием «Scream».

Напомним, после выступления Лазарева в полуфинале конкурса его песня попала в хит-пaрады iTunes 11 стрaн: Швеции, Греции, Норвегии, Швейцaрии, Aвстрии, Литвы, Дaнии, Нидерлaндов, Бельгии и России.