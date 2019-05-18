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Лазарев выступил в финале «Евровидения» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Российский певец Сергей Лазарев выступил в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Двойники помогли Лазареву выйти в финал Евровидения
Лазарев вышел на сцену под пятым номером и исполнил композицию под названием «Scream».
Напомним, после выступления Лазарева в полуфинале конкурса его песня попала в хит-пaрады iTunes 11 стрaн: Швеции, Греции, Норвегии, Швейцaрии, Aвстрии, Литвы, Дaнии, Нидерлaндов, Бельгии и России.
Ранее Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко в эфире НСН предложил в конце песни Лазарева показать героя сериала «Игра Престолов» Джона Сноу.
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