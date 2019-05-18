Мать финалиста шоу "Голос. Дети" Ержана Максима Гульмира Алибек прокомментировала неоднозначную рекламу, в которой снялась с сыном.
Как отмечается, снимавшийся в рекламе с мамой Ержан в самом конце ролика иронично пошутил.
По словам Гульмиры, их использовали. Они не знали, что в конечный вариант рекламы вложат двойной смысл.
"Мы и не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл. Только начали понимать, когда увидели сам ролик", — рассказала Алибек.
Она отметила, что после выхода рекламы она поругалась с режиссером и заявила, что ей очень жаль, что все так вышло.
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.