Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Мать финалиста шоу "Голос. Дети" Ержана Максима Гульмира Алибек прокомментировала неоднозначную рекламу, в которой снялась с сыном.

Как отмечается, снимавшийся в рекламе с мамой Ержан в самом конце ролика иронично пошутил.

По словам Гульмиры, их использовали. Они не знали, что в конечный вариант рекламы вложат двойной смысл.

"Мы и не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл. Только начали понимать, когда увидели сам ролик", — рассказала Алибек.

Она отметила, что после выхода рекламы она поругалась с режиссером и заявила, что ей очень жаль, что все так вышло.

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.