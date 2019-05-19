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Мать Ержана объяснила его участие в язвительном ролике 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Мать финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что была не в курсе ироничного подтекста рекламы, в которой снялась вместе с сыном, сообщает Газета.Ру.
Язвительный ролик финалиста "Голоса" взорвал Сеть
В ролике речь идет о продаже квартир в элитном жилом комплексе, в нем есть следующий диалог. Ержан спрашивает:
«А можно ли купить квартиру на первом (этаже)?». «К сожалению, на первом все уже продано, есть на втором», — звучит в ответ. «Эх, опять», — расстраивается мальчик.
Гульмира Алибек отметила, что не подозревала о двойном смысле прозвучавшей в конце ролика фразы.
«Мы и не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл. Только начали понимать, когда увидели сам ролик», — сказала она.
По ее словам, после этого она поссорилась с режиссером и вообще сожалеет, что все так вышло.
Шоу-бизнес , Видео , Скандал на "Голос.Дети" , Газета.Ru
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