Мать Ержана объяснила его участие в язвительном ролике

Мать финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что была не в курсе ироничного подтекста рекламы, в которой снялась вместе с сыном, сообщает Газета.Ру

В ролике речь идет о продаже квартир в элитном жилом комплексе, в нем есть следующий диалог. Ержан спрашивает:

«А можно ли купить квартиру на первом (этаже)?». «К сожалению, на первом все уже продано, есть на втором», — звучит в ответ. «Эх, опять», — расстраивается мальчик.

Гульмира Алибек отметила, что не подозревала о двойном смысле прозвучавшей в конце ролика фразы.

«Мы и не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл. Только начали понимать, когда увидели сам ролик», — сказала она.

По ее словам, после этого она поссорилась с режиссером и вообще сожалеет, что все так вышло.