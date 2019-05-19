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Кончита Вурст выступила на «Евровидении — 2019» в скандальном наряде 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Австрийский певец Том Нойвирт, выступающий в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст, выступил на концерте во время подсчета голосов на "Евровидении — 2019", сообщает сайт kp.ru.
Вурст вышла на сцену в эпатажном образе и исполнила песню Heroes.
Для выхода на сцену она выбрала обтягивающий комбинезон в сетку, под которым было видно черное нижнее белье.
На исполнителе также красовались ботинки на шпильке, кепка и страусиные перья на руках.
Перед финалом Кончита прокомментировала номер Сергея Лазарева, заявив, что ей нравится песня российского исполнителя Scream.
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Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , Кончита Вурст , Reuters
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