Кончита Вурст выступила на «Евровидении — 2019» в скандальном наряде

Австрийский певец Том Нойвирт, выступающий в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст , выступил на концерте во время подсчета голосов на "Евровидении — 2019", сообщает сайт kp.ru.

Вурст вышла на сцену в эпатажном образе и исполнила песню Heroes.

Для выхода на сцену она выбрала обтягивающий комбинезон в сетку, под которым было видно черное нижнее белье.

На исполнителе также красовались ботинки на шпильке, кепка и страусиные перья на руках.