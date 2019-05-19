На Газманова подают в суд

Омич хочет подать в суд на Олега Газманова

Омский певец и бизнесмен Александр Шаханин уже жаловался на заслуженного артиста РФ в полицию и прокуратуру , а теперь он планирует писать заявление в суд. Омич уверен, что Газманов присвоил себе его песню «Бессмертный полк».

Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова

Он хочет просто привлечь к себе внимание. Я не хочу его видеть, — заявил Газманов в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Сотрудники передачи провели автороведческую и музыковедческую экспертизы, однако плагиата в песне Газманова не нашли.

Как писал News.ru, Олег Газманов признался, что мог лишиться профессии из-за опухоли голосовых связок. По его словам, диагноз поставили ему несколько лет назад, но «нашёлся человек», который помог вылечиться.