На Газманова подают в суд

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Омич хочет подать в суд на Олега Газманова 

News.ru + ещё 1 58 минут назад
Омский певец и бизнесмен Александр Шаханин уже жаловался на заслуженного артиста РФ в полицию и прокуратуру, а теперь он планирует писать заявление в суд. Омич уверен, что Газманов присвоил себе его песню «Бессмертный полк».
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Он хочет просто привлечь к себе внимание. Я не хочу его видеть, — заявил Газманов в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Сотрудники передачи провели автороведческую и музыковедческую экспертизы, однако плагиата в песне Газманова не нашли.
Жена пригрозила Газманову после новостей про развод и онкологию
Как писал News.ru, Олег Газманов признался, что мог лишиться профессии из-за опухоли голосовых связок. По его словам, диагноз поставили ему несколько лет назад, но «нашёлся человек», который помог вылечиться.
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Шоу-бизнес , Видео , Олег Газманов , Генпрокуратура РФ , НТВ
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