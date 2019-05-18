Провалу Лазарева на «Евровидении» уже начали искать оправдания

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан поздравил представителя России на песенном конкурсе этого года Сергея Лазарева с выходом в финал. По мнению певца, мало кто может так «неистово трудиться». При этом он считает, что возможности Лазарева еще не до конца раскрыты.

Певец Дима Билан, занявший первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2008», выразил поддержку нынешнему представителю России Сергею Лазареву перед финалом вокального состязания.

«Мое же личное к тебе отношение — это колоссальное уважение! Мало кто из нашего поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины!» — написал артист в инстаграме.

В то же время Билан подчеркнул, что в настоящее время вокальные возможности Лазарева еще «до конца не раскрыты». По мнению исполнителя, «Евровидение» — лишь один из этапов в карьере вокалиста.

«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняются каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публике, хотя это тоже важно», — отметил он.

В заключение Билан похвалил финалиста конкурса за профессионализм и умение «держать своего зрителя в напряжении». Кроме того, артист намекнул, что победа здесь не главное, и посоветовал Лазареву быть честным перед собой.

«Твой вокал, твоя музыка и главное — твои человеческие качества! Желаю в лице тебя победить в сердцах, ведь, как показывает жизнь, важнее побед — это быть честным перед собой и зрителем, остальное — пыль, мода и сиюминутности! Верю, ценю, уважаю как «визави»!» — добавил он.

Судя по комментариям под публикацией Билана, не все оценили такого рода поддержку. Некоторые решили, что своим заявлением певец дал понять, что победы на «Евровидении» Лазареву не видать.

«Это лицемерие с вашей стороны», «Заранее знал все распределения мест?» — написали возмущенные комментаторы.

Напомним, что 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал «Евровидения-2019», объединивший участников из 18 стран. Вместе с Лазаревым в решающую стадию музыкального состязания вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Певец выступал 13-м. Получив номер на жеребьевке, Лазарев сообщил в инстаграме, что обожает это число. На музыкальном конкурсе он исполнил песню «Scream» («Крик»), написанную российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым и греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Как и три года назад, когда Лазарев занял на конкурсе третье место (и первое по итогам зрительского голосования), он отметился пронзительным исполнением и яркими спецэффектами. Так, артист появился на сцене в окружении нескольких «зеркал», которые позже оказались экранами — это стало заметно лишь после того, как «отражения» стали двигаться независимо от него. Драматизма номеру добавили взрывы молнии на большом экране и дождь, обрушившийся на сцену.

За день до полуфинала у Лазарева случился неприятный инцидент, в результате которого ему потребовалась медицинская помощь. Певец пояснил, что виной тому стали кондиционеры на репетиционной площадке.

«Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех», — пожаловался вокалист.

Ранее страну с выходом в финал «Евровидения-2019» поздравил и сам Киркоров. В своем инстаграме артист заявил, что благодаря ему Россия сможет снова побороться за первое место на вокальном состязании.

«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе «Евровидение» снова в финал», — написал поп-король под снимком, на котором он обнимает Лазарева.

В заключение Киркоров призвал зрителей смотреть 18 мая прямую трансляцию «Евровидения» и болеть за Лазарева, который будет выступать под пятым номером.

Любопытно, что в настоящий момент комментарии к публикации Киркорова в инстаграме ограничены.