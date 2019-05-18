Развод и онкология. Жена пригрозила Газманову

Жена пригрозила Газманову после новостей про развод и онкологию

Жена певца Олега Газманова Марина заявила, что его публичные откровения в программе «Секрет на миллион» ему «дорого обойдутся». Возмущение женщины вызвал выпуск, в котором артист рассказал, что несколько лет назад врачи нашли у него опухоль. По мнению Марины, СМИ выставили все так, будто он и сейчас страдает от заболевания, а его брак находится на грани развода.

Жена заслуженного артиста России Олега Газманова Марина высказалась по поводу недавнего выпуска программы «Секрет на миллион». Во время эфира певец вкратце упомянул о том, что несколько лет назад врачи диагностировали у него опухоль на голосовых связках.

«Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли. Значит, по [этой] версии, я — свободная, молодая, богатая, почти вдова! Бывают ли чудеса на свете!» — иронично заметила в инстаграме Газманова.

По мнению супруги знаменитого певца, СМИ сделали из этой новости настоящую сенсацию — представили все так, будто бы он и сейчас страдает от заболевания, а его семья находится на грани распада.

«Вот так и я побыла свободной, только в ярко пестрящих заголовках нашей прессы и телевидения, уперевшись в смачную дулю, — написала Газманова. — Дорого обойдутся композитору милые потрепушки с очаровательной Лерой Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион».

Кроме того, она объяснила, что после эфира имеет право выступить в роли «хочушки», а ее супруг — «золотой рыбки», исполняющей ее материальные желания.

«Как минимум будут ролевые игры: он — золотая рыбка, а я хочушка Три желания придумаю я!» — заключила Газманова.

Как известно, на днях Олег Газманов принял участие в программе «Секрет на миллион», где признался телеведущей Лере Кудрявцевой в том, что несколько назад у него была обнаружена опухоль голосовых связок.

67-летний певец, в частности, подчеркнул, что был шокирован страшным диагнозом, но ему удалось пережить все трудности лечения благодаря поддержке любящей семьи.

Позднее артист записал видеообращение в инстаграме, в котором заявил, что некоторые СМИ некорректно преподнесли этот факт. Газманов отметил, что у него действительно была опухоль — гранулема — восемь лет назад, но в настоящее время у нет проблем со здоровьем.

«Со мной все в порядке Восемь лет назад у меня вырезали опухоль. Это был тяжелый период жизни, но я никому про это в общем-то не говорил. Сказал недавно в одной из передач, что это было, но все прошло. Поэтому то, что пишут по поводу онкологии, какого-то страшного диагноза, все это в прошлом», — пояснил Газманов.

Он также подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность.

Со своей нынешней супругой Мариной музыкант познакомился в 1989 году во время гастролей группы «Эскадрон» в Воронеже. Примечательно, что до брака с Газмановым Марина была женой Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди . В этом браке родился мальчик Филипп, которому сейчас 21 год. После свадьбы в 2003 году артист усыновил сына молодой супруги. В том же году у них родилась общая дочь. В настоящее время девушка учится в театральной школе, играет на гитаре, занимается вокалом и танцами, а также, судя по ее инстаграму, преуспевает и как модель.

Во время беседы в эфире шоу Газманов также обмолвился о своей первой супруге Ирине, родившей ему сына Родиона. Согласно СМИ, пара встретилась в Калининграде. Ирина училась на химфаке, а будущая звезда эстрады — в Высшем мореходном училище. В 1983 году семья перебралась в Москву. Прожив в браке 14 лет, супруги разошлись. Причиной развода — по слухам — стали частые разъезды артиста, а также ревность Ирины к фанаткам, постоянно окружавшим мужа.

В конце апреля отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) — продюсер Александр Толмацкий — в одном из интервью рассказал, что недоумевает, почему ни Газманов, ни его сын не пришли проводить артиста в последний путь.