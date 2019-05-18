Развод и онкология. Жена пригрозила Газманову

Жена певца Олега Газманова Марина заявила, что его публичные откровения в программе «Секрет на миллион» ему «дорого обойдутся». Возмущение женщины вызвал выпуск, в котором артист рассказал, что несколько лет назад врачи нашли у него опухоль. По мнению Марины, СМИ выставили все так, будто он и сейчас страдает от заболевания, а его брак находится на грани развода.
Жена заслуженного артиста России Олега Газманова Марина высказалась по поводу недавнего выпуска программы «Секрет на миллион». Во время эфира певец вкратце упомянул о том, что несколько лет назад врачи диагностировали у него опухоль на голосовых связках.
«Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли. Значит, по [этой] версии, я — свободная, молодая, богатая, почти вдова! Бывают ли чудеса на свете!» — иронично заметила в инстаграме Газманова.
По мнению супруги знаменитого певца, СМИ сделали из этой новости настоящую сенсацию — представили все так, будто бы он и сейчас страдает от заболевания, а его семья находится на грани распада.
«Вот так и я побыла свободной, только в ярко пестрящих заголовках нашей прессы и телевидения, уперевшись в смачную дулю, — написала Газманова. — Дорого обойдутся композитору милые потрепушки с очаровательной Лерой Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион».
Кроме того, она объяснила, что после эфира имеет право выступить в роли «хочушки», а ее супруг — «золотой рыбки», исполняющей ее материальные желания.
«Как минимум будут ролевые игры: он — золотая рыбка, а я хочушка Три желания придумаю я!» — заключила Газманова.
Как известно, на днях Олег Газманов принял участие в программе «Секрет на миллион», где признался телеведущей Лере Кудрявцевой в том, что несколько назад у него была обнаружена опухоль голосовых связок.
67-летний певец, в частности, подчеркнул, что был шокирован страшным диагнозом, но ему удалось пережить все трудности лечения благодаря поддержке любящей семьи.
Позднее артист записал видеообращение в инстаграме, в котором заявил, что некоторые СМИ некорректно преподнесли этот факт. Газманов отметил, что у него действительно была опухоль — гранулема — восемь лет назад, но в настоящее время у нет проблем со здоровьем.
«Со мной все в порядке Восемь лет назад у меня вырезали опухоль. Это был тяжелый период жизни, но я никому про это в общем-то не говорил. Сказал недавно в одной из передач, что это было, но все прошло. Поэтому то, что пишут по поводу онкологии, какого-то страшного диагноза, все это в прошлом», — пояснил Газманов.
Он также подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность.
Со своей нынешней супругой Мариной музыкант познакомился в 1989 году во время гастролей группы «Эскадрон» в Воронеже. Примечательно, что до брака с Газмановым Марина была женой Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. В этом браке родился мальчик Филипп, которому сейчас 21 год. После свадьбы в 2003 году артист усыновил сына молодой супруги. В том же году у них родилась общая дочь. В настоящее время девушка учится в театральной школе, играет на гитаре, занимается вокалом и танцами, а также, судя по ее инстаграму, преуспевает и как модель.
Во время беседы в эфире шоу Газманов также обмолвился о своей первой супруге Ирине, родившей ему сына Родиона. Согласно СМИ, пара встретилась в Калининграде. Ирина училась на химфаке, а будущая звезда эстрады — в Высшем мореходном училище. В 1983 году семья перебралась в Москву. Прожив в браке 14 лет, супруги разошлись. Причиной развода — по слухам — стали частые разъезды артиста, а также ревность Ирины к фанаткам, постоянно окружавшим мужа.
В конце апреля отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) — продюсер Александр Толмацкий — в одном из интервью рассказал, что недоумевает, почему ни Газманов, ни его сын не пришли проводить артиста в последний путь.
«Родион и Кирилл выросли вместе на гастролях. Мы ездили семьями на гастроли. Больше всего меня это удивило. Ни Родион, ни Олег ничего не написали, не сделали ни одного поста на своих страницах. Может, я не видел», — цитирует его Esquire.