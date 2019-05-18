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Лоза: в Лазареве нет ничего российского, кроме штампа в паспорте 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Скриншот с видео youtube-канала программы "Судьба человека"
Российский певец Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях заявил о том, что не следит и не собирается следить за конкурсом исполнителей «Евровидение».
Он отметил, что не видит в этом смысла в той же степени, как и в наблюдении за локальными национальными музыкальными фестивалями.
Кроме того, певец заявил, что в российском исполнителе нет собственно ничего «российского».
— Что в нём российского, кроме штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, придумали номер и написали ему песню на английском языке, которая, никому в России не нужна, зато, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке, — пишет Лоза в Facebook.
Он добавил, что не понимает, зачем нужна победа. Вот Дима Билан, по словам Лозы, выигрывал «Евровидение», а гастролей по странам Европы все еще нет.
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