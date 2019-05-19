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Вдова рассказала, как умирал Караченцов 

Рамблер + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, рассказала, что он не хотел слез близких после своей смерти и даже просил о том, чтобы они не плакали, считая, что уходит в лучший мир, где когда-нибудь встретится с любимыми людьми, пишет «МК».
«Прошу не переживать, прошу не плакать. Я ухожу в мир лучший. Прощаюсь с тобой на короткий период». Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании», — поделилась вдова.
Спустя полгода после смерти мужа, Поргина по-прежнему говорит «мы» вместо «я».
«Я так привыкла, — поясняет она. — «Мы приехали, уехали, мы пришли в театр». Когда Колю похоронили, спустя несколько дней я позвонила Игорю Костолевскому: «Мы сегодня к тебе с Колей придем на спектакль», тот даже опешил. А Коля все время со мной».
Она отмечает, что даже будучи тяжелобольным Караченцов оставался стержнем своей семьи.
«На похоронах я вдруг увидела, что даже будучи больным, инвалидом, он оставался стержнем нашей семьи, тем же сильным человеком, на котором все держалось», — рассказала вдова.
Караченцов умер 26 октября, 27 октября ему бы 74 года. За 10 лет до этого он попал в тяжелую аварию и так и не смог полностью восстановиться, у него также было онкологическое заболевание.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Николай Караченцов
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