Вдова рассказала, как умирал Караченцов

Людмила Поргина , вдова актера Николая Караченцова , рассказала, что он не хотел слез близких после своей смерти и даже просил о том, чтобы они не плакали, считая, что уходит в лучший мир, где когда-нибудь встретится с любимыми людьми, пишет «МК»

«Прошу не переживать, прошу не плакать. Я ухожу в мир лучший. Прощаюсь с тобой на короткий период». Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании», — поделилась вдова.

Спустя полгода после смерти мужа, Поргина по-прежнему говорит «мы» вместо «я».

«Я так привыкла, — поясняет она. — «Мы приехали, уехали, мы пришли в театр». Когда Колю похоронили, спустя несколько дней я позвонила Игорю Костолевскому: «Мы сегодня к тебе с Колей придем на спектакль», тот даже опешил. А Коля все время со мной».

Она отмечает, что даже будучи тяжелобольным Караченцов оставался стержнем своей семьи.

«На похоронах я вдруг увидела, что даже будучи больным, инвалидом, он оставался стержнем нашей семьи, тем же сильным человеком, на котором все держалось», — рассказала вдова.

Караченцов умер 26 октября, 27 октября ему бы 74 года. За 10 лет до этого он попал в тяжелую аварию и так и не смог полностью восстановиться, у него также было онкологическое заболевание.