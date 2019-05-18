Пугачева, Киркоров, Воробьев: провалы на Евровидении

Пугачева, Киркоров, Воробьев: самые известные провалы за всю историю Евровидения

Конкурс «Евровидение» — на то и конкурс, чтобы выявить пристрастия публики и с их помощью определить победителя. И, порой, совершенно непонятно, почему вдруг силой общественного мнения популярность артиста взлетает до небес или, наоборот, летит в тартарары.

Филипп Киркоров, Россия, 1995 год

Россия тогда принимала участие в конкурсе всего лишь второй раз. На этот раз решено было пустить в ход тяжелую артиллерию в лице признанного российского поп-короля. Но двухметровый красавец с роскошной шевелюрой и оленьими глазами почему-то не впечатлил европейскую публику и привез домой утешительное 17 место.

Алла Пугачева, Россия, 1997 год

Через два года не оправдался и расчет на примадонну с одноименной песней. Нескромный намек на то, как нужно проголосовать и кто тут королева, не сработал. Алла Борисовна смогла дома похвастаться только лишь 15 местом. А ведь за рубежом ее знали и любили!

Александр Пономарев, Украина, 2003 год

У Пономарева в Латвии , где проводился в том году конкурс, была внушительная поддержка: братья Кличко со стороны Украины и Филипп Киркоров с российской стороны. Но ни грубая сила легендарных боксеров, ни талант всемирно известного поп-короля не помогли Александру. Его песня заняла только 14 место.

«Гринджолы», Украина, 2005 год

После триумфального выступления Русланы в 2004 году, Украина принимала юбилейный, 50 конкурс «Евровидения». К тому времени в стране произошла Оранжевая революция, и на патриотической волне стала популярной группа из Западной Украины «Гринджолы».

В то время никто не смотрел на качество исполнения, красоту номера или на его привлекательность для европейской публики. Украинцы дружно выдвинули к участию в конкурсе ставший популярным сингл «Разом нас багато» («Вместе нас много» — прим. ред.). Но так как никого, кроме патриотически настроенных сограждан этот гимн революции не взволновал, то ему досталось всего 19 место.

Alex Swings Oscar Sings!, Германия, 2009 год

Немцы решили повторить успех Димы Билана , который годом раньше победил в «Евровидении». Напомним: создателями номера Билана был приглашен к участию фигурист Евгений Плющенко . Номер оказался зрелищным и романтичным. Немцы же пригласили, как им показалось, гораздо более яркую звезду. Королева бурлеска Дита Фон Тиз должна была затмить славу Плющенко и Билана, но вопреки всем ожиданиям номер оказался совершенно провальным: 25 место. А нечего обезьянничать.

Патрисия Каас, Франция, 2009 год

Патрисия Каас не давала концертов в день, когда умерла ее мать. Но финал «Евровидения», куда с легкостью прошла певица, был запланирован именно на это число: 16 мая. Патрисия отступила от своего правила и пожалела об этом. Несмотря на популярность, прекрасный вокал и профессионально поставленный номер, она добилась только 8 места.

Alyosha, Украина, 2010 год

Такое впечатление, что представление страны на «Евровидении» в некоторых государствах волнует только самих исполнителей. Для того чтобы представить Украину на этом конкурсе, певица Alyosha влезла в долги, которые ей потом долго пришлось раздавать. На фестивале в Осло она заняла всего лишь 10 место.

Алексей Воробьев, Россия, 2011 год

Провала Алексея Воробьева, тем более, в таком масштабе тоже не ожидал никто. Песню для него писал не кто иной, как автор хитов для Леди Гага . Номер был ярким, песня — шикарная, мальчик запоминающийся, голосистый и презентабельный. Казалось бы, чего еще нужно этому жюри? Но как случилось — так случилось: Алексею досталось всего лишь 16 место.

Дана Интернешнл, Израиль, 2011 год

Дважды в одну реку за всю историю конкурса удалось войти лишь одному исполнителю: ирландцу Джонни Логану — он смог вырвать победу у конкурентов в 1980 и в 1987 годах. Больше такого не случалось. Вот и Дане не удалось. Вкусив победы в 1998 году, в 2011 она даже не прошла в финал.

Группа Blue, Великобритания, 2011 год

Группа была чуть ли не главным фаворитом конкурса. Парни хвастливо заявляли о скорой победе и были настолько уверены в себе, что обещали: в случае, если им не удастся завоевать первое место, они эмигрируют из страны. Реальность оказалась жестока — группа заняла далекое от пьедестала 11 место. Кажется, об эмиграции никто из участников группы больше не заговаривал…

Юлия Самойлова, Россия, 2018 год

В принципе, провальное выступление Юлии нельзя считать неожиданностью. Многие изначально подвергали ее вокал критике. И неизвестно, по каким критериям именно ее выбрали представлять Россию на «Евровидении-2018». Девушка явно не попадает в ноты, имеет слабый голос, а то, что она страдает неизлечимым заболеванием — не повод на этом спекулировать.

Номер делали бэк-вокалисты, подтанцовка и антураж. Сама Юлия на их фоне практически не играла роли — ей вообще можно было не выходить на сцену. А во втором куплете певица умудрилась еще и забыть слова. Если бы не бэк-вокал, который заполнил пустоту, ситуацию вообще бы уже ничто не спасло. Как результат — 15 место из жалости.

Наверняка, в этом сезоне престижного песенного конкурса будет еще немало неожиданных разочарований. Впереди второй полуфинал и главное противостояние: финал «Евровидения-2019». Корреспонденты портала Teleprogramma.pro будут следить за развитием событий и обязательно расскажут обо всех интересных и значимых его моментах.