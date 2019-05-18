Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram

Тем, кто купит строение до конца июня, актер обещает огромную скидку.

Накануне актер Павел Прилучный разместил на своей странице в социальной сети Instagram объявление о продаже своего дома в охраняемом поселке Деденево . Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.

Кроме самого дома, здесь есть баня и гараж на две машины. Кстати, и мебель актерская семья планирует оставить новым владельцам. Как отмечает Павел, если все документы о продаже будут подписаны до конца июня, счастливый обладатель дома получит огромную скидку. Здание, построенное четыре года назад, оснащено системой «умный дом», имеется в доме и локальная система охраны. Строение состоит из пяти спален, есть теплые полы, вид на округу обеспечивают большие панорамные окна, а в кухне-зале имеется камин.