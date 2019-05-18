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«Мы в шоке»: Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе группы «На-На» 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что умерла Людмила Николаева. На протяжении тридцати лет эта женщина сотрудничала с группой «На-На» и была ее пресс-атташе.
«В веселом и бодром настроении она ещё неделю назад поехала в Ялту. И вдруг её вчера вечером не стало. Я и вся группа «На-На» приносим соболезнования родным. Мы в шоке», — заявил легендарный продюсер.
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Совершенно неожиданно для нас умерла Людмила Сергеевна Николаева, которая была пресс-атташе группы НаНа около 30 лет. В веселом и бодром настроении она ещё неделю назад поехала в Ялту. И вдруг её вчера вечером не стало. Я и вся группа НаНа приносим соболезнования родным. Мы в шоке.... #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #скорбим #друзья #соболезнуем

Публикация от  Б. Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Отметим, что Людмила Николаева сотрудничала с группой практически с самого первого дня музыкального коллектива. «На-На» была основана в 1989 году Бари Алибасовым. Расцвет команды пришелся на первую половину девяностых годов. После выхода хита «Фаина» музыканты были нарасхват у фанаток. Группа ездила с гастролями по всей стране и собирала полные залы своих поклонников. Песня «Фаина» на протяжении трех лет не покидала различные хит-парады.
Коллектив — неоднократный победитель премии «Овация». Из первого состава группы по-прежнему в строю Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Добавим, что в 2017 году группа «На-На» после долгого перерыва появилась в телеэфирах с песней «Зинаида». Автором текста является известный поэт Михаил Гуцериев, который написал песни для огромного количества российских звезд шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес , Людмила Николаева , Михаил Гуцериев , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов
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