«Переживаю, плачу»: Ольга Бузова рассказала о своей вечной ошибке

Телеведущая призналась, что так и не научилась не впускать в свою жизнь непорядочных людей.

В своем блоге телеведущая и певица Ольга Бузова накануне опубликовала откровенный пост об отношениях с людьми. Она и раньше делилась с подписчиками своими размышлениями на этот счет. Но последний пост получил по-настоящему большой отклик.

Ольга Бузова рассказала о своей «вечной ошибке». По словам певицы, она думает о людях лучше, чем те есть на самом деле. Обман, ложь становятся для телеведущей каждый раз тяжким испытанием.

«Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила…Переживаю, плачу…А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их… Не правильно это. Нельзя ждать от людей Таких поступков, на которые они…Не способны! Это просто пустая трата своего драгоценного времени. Жизнь так быстро летит…и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями» — пишет в своем блоге Бузова.

Ольга добавила, что она, как и все женщины, верит красивым словам — любит ушами. Несмотря на жизненный опыт, певица продолжает доверять непорядочным людям. Бузова спросила у подписчиков, как не впускать таких людей в свою жизнь.

Поклонники сразу начали гадать, кто так обидел Ольгу, и просили назвать имя этого непорядочного мужчины. Однако Бузова оставила вопрос без ответа.