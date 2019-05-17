Олег Газманов опроверг слухи об опухоли в горле

Олег Газманов стал новым гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая выйдет в субботу. За это время по СМИ распространилась информация, что у певца нашли опухоль в горле. Артист поспешил опровергнуть в Instagram заявления прессы.

По словам Газманова, он абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно. Да, певец страдал от опухоли на связках, но её успешно удалили восемь лет назад. Долгие годы он скрывал диагноз, и смог признаться в онкологии лишь недавно. Сейчас артист гастролирует по городам России. Олег Газманов попросил СМИ не распространять ложную информацию.

Также заявления прессы опровергла жена певца Марина. В Instagram супруга композитора написала, что она увидела в интернете новости о страшном недуге мужа. Также Марина Газманова обнаружила сообщения в прессе, что их брак якобы находится на грани разрыва.

Жена Олега Газманова отнеслась с юмором к происходящему. Она вспомнила старый анекдот, мол, женщине сказали, что её муж умер. Та погоревала, а затем осознала, что свободна, и обрадовалась. В этот момент на пороге дома появляется её муж. Супруга раздосадована, что успела мысленно похоронить его, а он оказался жив.