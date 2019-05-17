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Олег Газманов опроверг слухи об опухоли в горле 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Олег Газманов стал новым гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая выйдет в субботу. За это время по СМИ распространилась информация, что у певца нашли опухоль в горле. Артист поспешил опровергнуть в Instagram заявления прессы.
По словам Газманова, он абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно. Да, певец страдал от опухоли на связках, но её успешно удалили восемь лет назад. Долгие годы он скрывал диагноз, и смог признаться в онкологии лишь недавно. Сейчас артист гастролирует по городам России. Олег Газманов попросил СМИ не распространять ложную информацию.
Также заявления прессы опровергла жена певца Марина. В Instagram супруга композитора написала, что она увидела в интернете новости о страшном недуге мужа. Также Марина Газманова обнаружила сообщения в прессе, что их брак якобы находится на грани разрыва.
Жена Олега Газманова отнеслась с юмором к происходящему. Она вспомнила старый анекдот, мол, женщине сказали, что её муж умер. Та погоревала, а затем осознала, что свободна, и обрадовалась. В этот момент на пороге дома появляется её муж. Супруга раздосадована, что успела мысленно похоронить его, а он оказался жив.
«Вот так и я побыла свободной, только в ярко пестрящих заголовках нашей прессы и телевидения, уперевшись в смачную дулю, слава Богу, живёхонького, здоровёхонького композитора дома!» — написала Марина Газманова.
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Шоу-бизнес , Видео , Олег Газманов , НТВ
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