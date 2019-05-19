Рудковская назвала Лазарева ярчайшей звездой Евровидения

Певец Сергей Лазарев был ярчайшей звездой на "Евровидении" с самым сильным вокалом, но для победы не хватило одного шага — "хитовости" песни, рассказала РИА Новости продюсер Яна Рудковская

"Шикарный номер, драматически выстроенный, для меня — самый сильный вокал — он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было. Для меня он был лучше, чем на прошлом "Евровидении". Все задачи Сережа выполнил", — сказала Рудковская.

Она отметила, что Филипп Киркоров делал ставку на "сумасшедший вокал" Лазарева.

"Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы. Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы. То, что Сережа два раза поехал и два раза попал в тройку — это суперрезультат, я не знаю ни одного человека, кто бы был два раза третьим в истории "Евровидения", — сказала Рудковская.

По ее мнению, зрительское голосование в этом году было "странным".

"В прошлый раз его засудило жюри, а в этом году зрители — не хватило одного шага. Зрительское голосование было очень странным. Как могли Грузия, Белоруссия, Израиль, где у Сережи армия поклонников, дать нам дать ноль баллов? Я абсолютно уверена, что это невозможно, я считаю, здесь еще нужно разбираться. Сережа был ярчайшей звездой на "Евровидении". Песня Сережи зацепила всех, мне писали американцы, голландцы, что он супер", — добавила Рудковская.

Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Лоуренс исполнил композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream.

Заключительный этап конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран.