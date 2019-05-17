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Матвиенко оценил шансы Лазарева на победу в «Евровидении» 

Москва24 + ещё 2 9 часов назад
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко оценил шансы Сергея Лазарева на победу в "Евровидении".
По его мнению, российский артист как минимум войдет в пятерку лучших. "О топе говорить смысла нет. На "Евровидении" всегда очень странный репертуар. Только у шведа была песня более-менее похожая на топ. А все остальное — это стиль, выработанный конкурсом", — рассказал продюсер ИА "НСН".
Он считает, что певец попадает в этот стиль. Исполняемую им композицию он назвал хорошей.
"Саундтречная" песня. Я бы еще в конце его песни Джона Сноу из "Игры престолов" показал бы на экране. И было бы вообще отлично", — заключил Матвиенко.
Ранее он сказал, что у Лазарева есть преимущество, поскольку он "артист с большим послужным списком". Опытным исполнителям известно что делать, когда случаются, например, технические неполадки. Начинающим сложнее, признал продюсер. Шансы на победу у российского участника есть, констатировал он.
Финал песенного состязания состоится 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит под пятым номером с композицией Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Певец отметил, что повторное участие в конкурсе не связано с желанием взять реванш. Он подчеркнул, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он получил третье место с песней You Are the Only One.
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Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Джон Сноу , Игорь Матвиенко , Национальная Служба Новостей
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