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Борис Ротенберг помог Егору Криду выкупить его сценический псевдоним у Black Star 

Клео.Ру + ещё 5 1 час назад
Фото: kleo.ru
После того, как стало известно, что Егор Крид ушел из-под крыла продюсерского центра Black Star, многие задались вопросом: а что будет с его псевдонимом? Ведь согласно контракту, сценическое имя Егора Булаткина "Крид" принадлежит компании Тимати, а это значит, что исполнитель оставался в очень невыгодном положении, ведь ему могли запретить петь даже прежние любимые миллионами поклонников хиты.
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Однако, буквально вчера выяснилось, что вопрос с псевдонимом решился, причем самым наилучшим для Егора образом. То есть он остался при нем. А помог певцу в этом давний друг, миллиардер Борис Ротенберг, который и выкупил у лейбла Black Star "Крид" за баснословные 250 миллионов рублей.
Сообщается, что Ротенберга уговорила на этот шаг его супруга Карина, которая часто общалась с Егором на светских мероприятиях. Между молодыми людьми завязалась дружба, которую многие считали на грани. Но то, что певец прекрасно общается и с самим Борисом, отвергало вероятность романа, который пресса несколько раз приписывала Карине и Егору.
Теперь Егор Булаткин продолжит творить под своим любимым сценическим псевдонимом. И, по слухам, поможет ему в этом продюсер Иосиф Пригожин, который взял молодого человека в свою команду. А так как Пригожин также является давним другом Ротенберга, то это наводит на мысль, что Борис Романович не просто помог певцу по доброте душевной, а сделал выгодное финансовое вложение. Ведь Крид на сегодняшний день очень востребован и популярен.
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