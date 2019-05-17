СК назвал новую причину мучительной смерти Марьянова

Расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра, где лечился от алкоголизма погибший актер Дмитрий Марьянов , подошло к концу. Согласно следствию, владелица учреждения Оксана Богданова знала о страшных болях пациента, но «запретила вызывать скорую помощь». Также выяснилось, что артиста лечили приобретенными у неизвестных производителей препаратами.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой после смерти актера Дмитрия Марьянова. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

«Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности», — цитирует представителей ГСУ СК по Московской области ТАСС.

Согласно следствию, Марьянов, находившийся в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года, неоднократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и сильную боль в ноге. Отмечается, что Богданова знала о серьезном заболевании своего пациента, но все равно настаивала на его лечении в центре.

«Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — уточнило следствие.

В итоге Марьянову вызвал скорую другой пациент заведения. Однако в больнице артиста спасти не удалось — причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — заявили в следкоме.

По мнению эксперта, при своевременном направлении Марьянова в больницу его можно было бы спасти. Уточняется, что Богданова давала указания вводить актеру внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты, «которые могут применяться только в медучреждении и строго по назначению лечащего врача».

Следователь уже сообщил обвиняемой и ее адвокату об окончании расследования. В ближайшее время они должны приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела. Затем уголовное дело планируется направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В начале мая вдова Марьянова Ксения Бик почувствовала себя плохо после эфира «Пусть говорят», посвященного актеру.

«Тело болело невыносимо, температура подскочила до 38,7, плюс ко всему потоки продажного лжесвидетельства. Мой адвокат меня едва ли не вынесла оттуда. Три часа пыток», — отметила она.

В рамках ток-шоу Бик встретилась с одной из возлюбленных артиста, серебряной призершей Олимпийских игр в танцах на льду Ириной Лобачевой.

«За три месяца до смерти он приезжал ко мне и моему будущему супругу, а в «Фениксе» он находился в печальном виде», — рассказала фигуристка.

По словам Лобачевой, именно Бик виновна в гибели Марьянова. Она подчеркнула, что актер подписал себе смертный приговор, объявив о решении развестись. Сама фигуристка объяснила расставание с Марьяновым невозможностью создать семью из-за своего плотного графика.

«Дима хотел ребенка, но, понимаете, такая ситуация, у меня был «Ледниковый период» за «Ледниковым периодом». Я ему говорила: «Подожди еще год, два». Я тогда выбрала карьеру. Это моя вина, что я выбрала карьеру. После этого мы с Димой созвонились, и я сказала ему, что все-таки хочу создать семью. Мне уже 43 года и надо. Я его поняла, мы остались друзьями», — сказала она.

По словам Лобачевой, она часто переписывалась с Марьяновым и интересовалась о его делах. Также фигуристка призналась, что иногда артист заезжал к ней на «пять-десять минут».

«Никогда такого не было, как меня в прошлой программе обвиняли, что я разбиваю семью. При этих встречах всегда присутствовал мой тогда уже муж», — добавила она.

Также Лобачева заявила, что вдова актера довела супруга до состояния, в котором его было невозможно спасти. С этими словами согласилась подруга Марьянова, актриса и телеведущая Яна Поплавская