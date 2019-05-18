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Жена Диброва спровоцировала скандал откровениями о прислуге 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
Фото: Instagram
Всегда открытая и откровенная в социальных сетях 30-летняя жена ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва Полина неожиданно вызвала гнев своих подписчиков в Instagram. Причиной разразившегося скандала стали откровения молодой женщины о прислуге.
Недавно многодетная Диброва впервые за 10 лет на неделю осталась без прислуги. Удовольствие от общения с детьми она, конечно, получила, но призналась, что продолжать свою семейную жизнь в таком же ритме не хотела бы.
«Мне важно быть красивой, ухоженной и счастливой, радовать мужа, чем быть мастерицей на все руки», — разоткровенничалась Полина.
По большей части благосклонная интернет-аудитория на это заявление отреагировала крайне негативно, что, в общем, не удивительно, учитывая тот факт, что большинство подписчиков делают в своих домах все сами. В горячке разразившегося скандала, комментарии «зажралась!» были самыми мягкими. Дибровой напомнили, что женщины всегда с успехом вели домашнее хозяйство самостоятельно. Негативных комментариев стало так много, что Диброва снова высказалась.
Отвечая критикам, она, как все звезды на ее месте, вспоминают проверенный, но мало действенный аргумент, мол, зависть людская все это. И пожаловалась, как трудно десять лет постоянно жить в доме с посторонними людьми. Но жизнь заставляет, ведь дом супруги отгрохали такой, что без помощников в нем жить нельзя.
«Да и зачем? Люди в квартирах не справляются с хозяйством, а тут целый дом и три ребенка», — парирует жена телеведущего.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров
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