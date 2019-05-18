Словами Дибровой о прислуге возмутились в Сети

Полина Диброва, супруга телеведущего Дмитрия Диброва , постоянно выкладывающая в своем инстаграме глянцевые фото, иллюстрирующие ее жизнь, решила рассказать подписчикам, как тяжело ей живется.

Дело в том, что она недавно впервые за 10 дней ненадолго осталась без прислуги. С одной стороны, по словам супруги знаменитости, ей это понравилось: в доме наконец не было посторонних людей. С другой, уход за тремя детьми и хлопоты по хозяйству так утомили женщину, что на уход за собой и даже активность в инстаграме у нее просто не хватало сил.

«За эту неделю (в соцсети) я выходила лишь несколько раз», — призналась она, отметив, что стремится радовать мужа, для чего ей необходимо «быть красивой, ухоженной и счастливой, радовать мужа», а не «быть мастерицей на все руки».

Тема не оставила равнодушной подписчиц Дибровой, и они принялись высказывать ей все, что думают по поводу таких откровений.

«После всего прочитанного чувство раздражения… Распорядок дня, маникюр, педикюр, салоны, спортзал, а сколько средняя зарплата в стране, знаете? Значит писать гадости, это по-российски, а гордиться, что ты на содержании престарелого мужа, о котором мечтала всю жизнь, в порядке вещей?!Передачи престарелого, но упорно молодящегося Диброва больше смотреть вообще не буду. Раздражение, между прочим, с этого начинались все революции», — написали в комментариях.

Прочитав все это, Полина Диброва пришла к выводу, что все ей просто завидуют, и тут же заверила фолловеров, что у нее все просто отлично.

«Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть? Как думаете?» — написала она.

Впрочем, решив в итоге все же не ссориться о своей аудиторией, он выложила следом бодрый пост о том, какой мир и покой царят в ее большом доме: дети спят, а сама женщина испекла запеканку, чтобы порадовать семью поутру.

Добрый вечер, мои дорогие. Наконец, тема персонала исчерпана и закрыта.