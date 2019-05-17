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Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет 

Рамблер 1 час назад
Эшли Массаро американская модель и рестлерша была найдена без сознания у себя дома на Лоне Айленде. Врачи срочно отвезли девушку в больницу, но спасти не смогли. Причины смерти модели до сих пор не раскрыты.
Массаро выросла в городе Бэбилон, где её отец и брат занимались любительским рестлингом. В 2005 году Эшли дебютирует в профессиональном рестлинге как участница конкурса талантов, в котором она становится победительницей. Вскоре Массарро подписывает контракт годовой контракт с WWE, получая денежный приз в в размере 250 000 долларов. В 2007 модель появилась на обложке «Плейбой». В этом же году на сражалась за женское чемпионство против Мелины Перес.
Незадолго до смерти Массажа написала в своем Инстаграмме: «У тех, кто умер вчера, были планы на это утро. А у тех, кто умер этим утром, были планы на вечер. Не принимай жизнь как должное. В мгновение ока все может измениться. Поэтому часто прощайте и любите всем своим сердцем. Вы можете никогда не получить такой шанс снова».
Ранее Массаро присоединилась к коллективному иску против WWE, связанному с потенциальными травмами головы. Так же компания отговаривала ее сообщать о предполагаемом сексуальном насилии, которое она пережила на военной базе США в 2006 году во время тура WWE.
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Шоу-бизнес , Фото
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