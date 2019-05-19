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Лазарев возмущен отстранением жюри Белоруссии от голосования на «Евровидении» 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Певец Сергей Лазарев заявил, что крайне удручен отстранением белорусского жюри от голосования на конкурсе "Евровидение", передает РИА "Новости".
"Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, вот только что мы об этом узнали. Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку", — заявил он.
Белорусскому жюри запретили голосовать за конкурсантов международного песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Выяснилось, что члены белорусского жюри рассказали за кого они проголосовали во время первого полуфинала конкурса во вторник, 14 мая.
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Шоу-бизнес , Видео , СНГ , Евровидение , Сергей Лазарев , РИА Новости
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