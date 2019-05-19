Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения-2019»

Российский исполнитель Сергей Лазарев , который по итогам конкурса «Евровидение-2019» занял третье место, прокомментировал результаты песенного конкурса.

«Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от Евровидения. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место», — сказал Лазарев в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что считает это хорошим результатом.

Лазарев признался, что у него были очень серьёзные участники, которые представили разные песни.

Певец Сергей Лазарев вышел на сцену под пятым номером, представив композицию Scream.

Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade.