Российский исполнитель Сергей Лазарев, который по итогам конкурса «Евровидение-2019» занял третье место, прокомментировал результаты песенного конкурса.
«Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от Евровидения. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место», — сказал Лазарев в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что считает это хорошим результатом.
Лазарев признался, что у него были очень серьёзные участники, которые представили разные песни.
Певец Сергей Лазарев вышел на сцену под пятым номером, представив композицию Scream.
Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade.