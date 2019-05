Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного песенного конкурса "Евровидение". На сцене Выставочного центра Тель-Авива она исполнила в воскресенье две песни после выступления конкурсантов, передает корр. ТАСС.

"Вы все уже победители, — сказала Мадонна конкурсантам. — Посмотрите на делегации — они здесь со всего мира. И то, что привело их сюда — музыка".

Вместе с участниками она напела свою песню Music, где есть соответствующая строчка: Music makes the people come together ("Музыка сближает людей").

Мадонна привезла в Тель-Авив премьеру песни Future. Совместный с рэпером Quavo трек появился на цифровых платформах в субботу, но первое "живое" представление композиции состоялось на "Евровидении". Также певица исполнила хит Like A Prayer, отмечающий в этом году 30-летие.

Выступление американской звезды до последнего было под вопросом, она подписала контракт лишь в четверг, 16 мая. Артистка заявила, что примет участие в шоу, несмотря на призывы британских коллег байкотировать конкурс в Израиле в связи с политикой властей этой страны по отношению к палестинцам.

Выступление певицы на конкурсе оплачивает израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты "Едиот ахронот", это обойдется ему в 1,3 млн долларов. Организаторы сообщали, что Мадонну ожидают в Тель-Авиве с командой из 65 человек. Певица в третий раз выступила в Израиле, в последний раз звезда приезжала в эту страну в 2012 году.

В качестве приглашенных звезд в концерте также приняли участие победители прошлых конкурсов "Евровидение" Нетта Барзилай, Дана Интернэшнл, Кончита Вурст , Монс Сельмерлёв и Гала Атари, а также участница конкурса в 2007 году Верка Сердючка и Элени Фурейра, занявшая второе место в прошлом году.

Финал "Евровидения"