«Все здесь умирают»: Лазарев об израильском «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на условия, в которых ему пришлось выступать на "Евровидении" в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.

Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, стали причиной его проблем с шеей накануне выступления.

"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает", — сказал Лазарев.

В связи с этим певец попросил уменьшить мощность кондиционеров и подчеркнул, что этого хотят и другие исполнители.

Лазарев также отметил, что он, как и в 2016 году, нервничал перед выступлением.