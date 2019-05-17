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«Все здесь умирают»: Лазарев об израильском «Евровидении» 

Газета.Ru + ещё 4 48 минут назад
Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на условия, в которых ему пришлось выступать на "Евровидении" в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.
Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, стали причиной его проблем с шеей накануне выступления.
"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает", — сказал Лазарев.
В связи с этим певец попросил уменьшить мощность кондиционеров и подчеркнул, что этого хотят и другие исполнители.
Лазарев также отметил, что он, как и в 2016 году, нервничал перед выступлением.
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Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , ИТАР-ТАСС
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