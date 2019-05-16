Андрея Миронова обвинили в домогательствах

Она рассказала, как начался ее роман с Мироновым. По словам Гавриловой, актер однажды попытался ее изнасиловать, однако вовремя остановился.

Инцидент случился на гастролях в коридоре гостиницы. Миронов, по словам актрисы, затащит ее в номер и закрыл дверь.

«Я попыталась встать, а он толкнул меня на диван», — заявила она.

Женщина, по ее словам, ударила актера по щеке, что привело его в чувство

Он отметила, что после этого случая актеры встречались еще три года.