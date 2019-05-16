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Андрея Миронова обвинили в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА «Новости»
Актриса Людмила Гаврилова рассказала о домогательствах со стороны актера Андрея Миронова, сообщает StarHit.
Она рассказала, как начался ее роман с Мироновым. По словам Гавриловой, актер однажды попытался ее изнасиловать, однако вовремя остановился.
Инцидент случился на гастролях в коридоре гостиницы. Миронов, по словам актрисы, затащит ее в номер и закрыл дверь.
«Я попыталась встать, а он толкнул меня на диван», — заявила она.
Женщина, по ее словам, ударила актера по щеке, что привело его в чувство
Он отметила, что после этого случая актеры встречались еще три года.
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Шоу-бизнес , Андрей Миронов , Людмила Гаврилова , StarHit
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